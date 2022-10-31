AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Ticaret Borsası Başkanı ve Yönetimini Gazi Meclis’te misafir etti.“Çanakkale’mize hizmet eden tüm STK’lar, Odalar bizim için kıymetli” diyen Turan, “Her fırsatta Çanakkale’mizin dinamikleriyle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Hepimiz; şehrimiz, esnaflarımız ve üreticilerimiz için çalışıyoruz. Dolayısıyla bizler için şahıslar değil, kurumlar esastır. Çanakkale’mizde siyasi parti farkı, görüş farkı gözetmeksizin tüm yapılara yardımcı olmaya çalıştığımızı ehli insaf herkes bilir. Sosyal medyadan ergenler gibi polemik yapanlar oldu, iftira atan, dedikodu yapan, kendi gölgesiyle kavga edip bizi sorumlu tutanlar oldu; dönüp bakmadık, bakmayacağız. Bizim için aslolan el birliğiyle, Çanakkale’miz için, hemşehrilerimiz için ne yaptığımızdır.

Bugün de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte, Biga Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Bülent Baş ve yönetimiyle bir araya geldik. Biga’mız ve sektörler konusunda istişarelerde bulunduk. Verimli bir görüşme oldu. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi