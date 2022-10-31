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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nalbant “Genç Girişimci Teşvik Uygulamasından Faydalanmaya Devam Edilecektir.”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant genç girişimci teşvik uygulamasından faydalanmaya devam edileceğini bildirdi.
Nalbant açıklamasında ; “İLGİLİ ESNAFIMIZIN DİKKATİNE Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı  tarafından 26/05/2022-31847 sayılı  resmi gazetede yayımlanan tebliğ kapsamında, Genç girişimci teşvik uygulaması BASIT USULE tabi esnaf ve sanatkarlarımız için iptal edilerek, uygulama son bulmuştu. Birliğimiz tarafından, konfederasyonumuz ve ilgili bakanlıklar nezdinde yapılan girişimler sonucunda, Basit usule tabi vergi mükelleflerinin, 2018/28 sayılı genelgede belirtilen şartları sağlamaları halinde genç girişimci teşvik uygulamasından faydalanmaya devam edilecektir.Ayrıca Genç girişimci teşviği ile ilgili iptal sonucu ortaya çıkan borç bildirimlerinin de iptal edilerek, varsa yapılan tahsilatlarında geri iade edilmesi için SGK ya gidilerek müracaat edilmesi gerekmektedir. ”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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