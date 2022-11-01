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HARF DEVRİMİ 94 YAŞINDA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar 1 Kasım 1928 Harf devriminin 94. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.Özacar; “1 Kasım 1928; bir ulusun kendi diline kavuştuğu gündür. Ulu Önderimiz ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükranla Harf Devrimi’nin 94. yılı kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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