HARF DEVRİMİ 94 YAŞINDA

Özacar 1 Kasım 1928 Harf devriminin 94. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.Özacar; “1 Kasım 1928; bir ulusun kendi diline kavuştuğu gündür. Ulu Önderimiz ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükranla Harf Devrimi’nin 94. yılı kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN