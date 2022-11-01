Gelen Zamlar Pazar Fiyatlarına da Yansıdı

Marketlerden sonra pazarlarda da fiyatlar çıldırdı. Bir adet Karnabahar’ın fiyatı 20-TL’den satılmaya başladı.

Fiyatların adeta uçuşa geçtiği Salı Pazarı’nda bir demet yeşil soğan 5- TL’den satılırken bir tek kıvırcık 8-10 TL, bir demet maydanoz, roka, dereotu ve nane ise 3- TL’den satılıyor. Salı pazarında havuç 10- TL, sivri

biber 20- TL’den satılıyor. Kabağın fiyatı 20- TL, dolma biberin kilosu 23- TL’den satılıyor.Pırasa ve ıspanak 10 ile 15- TL’den satılırken muzun kilosu da geçtiğimiz haftaya göre pahalandı ve pazarda 20-25 TL’den satılmaya başladı.

Salı Pazarı’nda fiyatı artmayan tek şey kışlık meyveler. Mandalina 15, elma 10-15 TL’den satılıyor.

Pazar tezgahtarı Zülfikar Dizman; “Gelen müşteriler fiyatları yüksek buluyor fakat bizim yaktığımız mazot geçen yıl 8 TL iken bu yıl 30 TL oldu yani yaklaşık 4 katı olmuşken biz geçen yıl bu zamanlar 10 TL satmaktaydık.Bu yıl ise ürünümüzü gelen zamlara göre 20 TLden satmaktayız.Bizlerde uygun fiyata satmak istiyoruz fakat gelen zamlar hem müşterilerimizin hemde bizim belini büküyor. ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN