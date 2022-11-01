TOKİ SOSYAL KONUT TANITIM ARACI ÇANAKKALE’DE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” hakkında açıklamalarda bulundu.“Devletimiz her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor” diyen Turan; “Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılayacak, daha düşük maliyetle ev ve iş yeri sahibi olabilecekleri dev bir proje. Çanakkale’mizde de bu projeden istifade edilebilecek. Bu kapsamda Çanakkale’mizde 1250 konut, 9 bin arsa hak sahiplerine teslim edilecek. ‘İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa’ projesi tanıtım tırı da bugün ve yarın (1-2 Kasım 2022) şehrimizde olacak. Çanakkale Merkez’de İskele meydanında bulunan tanıtım aracında hemşehrilerimiz, sanal gerçeklik gözlüğü ile evleri gezip yetkililerden bilgi alabilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor; hayırlı olmasını diliyoruz. Haber Merkezi