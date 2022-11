GELECEĞİN KADINLARI İŞ BAŞINDA

Gelecek Partisi 3 İlçede Kadın Kolları teşkilatlanmasını tamamladı.Geçtiğimiz aylarda İl Başkanlığınca görevlendirmeleri yapılan Çan,Gelibolu ve Eceabat İlçe Kadın Kolları Başkanları Yönetimlerini tamamlayarak yetki belgelerini aldılar. Gelecek Partisi Genel Merkezinde yapılan Yetki Belgesi Takdim törenine Kurucu İl Başkanı ve Genel Merkez İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldırım,Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, İl Başkanı Yardımcısı Eners Arslan,Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Özer, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Ertekin, Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Gören,Çan İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Merdin, Eceabat İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Miray Sulanç,Gelibolu İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevcan Küçüker katıldı. Yetki Belgelerini Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu verdi. Tören sonrasında bir açıklama yapan Genel Başkan Davutoğlu; “Kadim şehir Çanakkale’mizde kadınlarımızın hassasiyeti bizleri sevindirdi. Yoğun çalışma tempomuz nedeni ile iki aylık gecikmeyle de olsa bu gün bu gün üç ilçe kadın kolları başkanlarımız yönetimlerini kurarak yetki belgelerini aldılar. Her geçen gün ailemizin büyüyor olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her gün sahada vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenen ve onlara umut ışığı olan bir Gelecek Partisi var. İnanıyorum ki altılı masa ile bu ülkede Demokrasinin, Liyakatin, Siyasi Ahlakın yeniden tahsis edileceği günler çok yakın. Ben bu vesile ile ailemize katılan Kadın arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIMIZIN GÜCÜ ORTADADIR”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Turizm Politikaları Başkanı Yeşim Karadağ yetki belgelerini alan üç ilçe kadın kolları başkanını arayarak görevlerinde başarı diledi. Genel Başkan Yardımcısı Yeşim Karadağ; “Kurduğunuz yönetimler ile inanıyorum ki ilçelerimizde İlçe Başkanlarımızla güzel işlere imza atacaksınız. Gelecek Partisinin kadınlarının gücü ortadadır. Tüm olumsuzluklara, baskılara rağmen taşın altına ellerini koyan ve var gücüyle çalışan tüm başkanlarımı kutluyorum. Gelecek güzel günler sizlerle ve Gelecek Partisi kadroları ile çok yakın” dedi.

“ÇINARIN DALLARI HER GÜN ÇOĞALIYOR”

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer tören sonrasında yaptığı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi. Özsüer; “Her gün sahada vatandaşlarımızla beraberiz. Onlar Altılı Masadan ve gelecek Partisinden umutlular. Bu gün buraya gelmeden iki gün önce 50 yeni üyemizin rozetlerini İl binamızda taktık. Merkez İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve il yönetimiz ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şu bilinmelidir ki artık bu iktidarın raf ömrü dolmuş ve her bir tarafından dökülmeye başlamıştır. Genişletilmiş Parlamenter sistem ile Türkiye daha iyi günlere adım atacaktır. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın belirleyeceği isim olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Aday bile bulamıyor diyenlere en iyi cevap işte bu gün burada ailemize katılanlar olacaktır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi