Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Ocaklı ve Güneyli köylerinde yol çalışmalarının başladığını bildirdi.
Sürücü açıklamasında; “İl Özel İdaresi tarafından yapımı planlanan Ocaklı Köyü-Güneyli Köyü arası 0+500 km SSB ( Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol)
çalışmalarının yapımına start verildi.
Köylerimizi modern yol ağına kavuşturma çalışmalarımız devam ediyor.
Gelibolumuz ve Köylerimize hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
OCAKLI VE GÜNEYLİ KÖYÜ YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Ocaklı ve Güneyli köylerinde yol çalışmalarının başladığını bildirdi.