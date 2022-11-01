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OCAKLI VE GÜNEYLİ KÖYÜ YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Ocaklı ve Güneyli köylerinde yol çalışmalarının başladığını bildirdi.
Sürücü açıklamasında; “İl Özel İdaresi tarafından yapımı planlanan Ocaklı Köyü-Güneyli Köyü arası 0+500 km SSB ( Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol)
çalışmalarının yapımına start verildi.
Köylerimizi modern yol ağına kavuşturma çalışmalarımız devam ediyor.
Gelibolumuz ve Köylerimize hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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