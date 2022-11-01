OCAKLI VE GÜNEYLİ KÖYÜ YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Ocaklı ve Güneyli köylerinde yol çalışmalarının başladığını bildirdi.

Sürücü açıklamasında; “İl Özel İdaresi tarafından yapımı planlanan Ocaklı Köyü-Güneyli Köyü arası 0+500 km SSB ( Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol)

çalışmalarının yapımına start verildi.

Köylerimizi modern yol ağına kavuşturma çalışmalarımız devam ediyor.

Gelibolumuz ve Köylerimize hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN