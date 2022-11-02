Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Gökhan Kartal oldu.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Gökhan Kartal 1975 Gelibolu doğumlu.İlköğretimini Tayfurköyü İlkokulu’nda tamamladı. Ortaöğretimini İstanbul Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulu’nda okudu.Lise öğrenimini Gelibolu Lisesi’nde tamamladı.

1995 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanıp 2000 yılında mezun oldu.

2000 yılı ile 2001 yılları arasında Çanakkale Damızlık Yetiştiriciler birliğinde iş hayatına başladı.

2001-2010 yılları arasında Gelibolu Belediyesi Bünyesinde Veteriner Hekimlik ve Yöneticilik yaptı.

2010-2019 yılları Serbest Veteriner Hekim olarak klinik hizmetleri verdi.

2019 yılında Şehit yakını (oğlu)kadrosunda Tarım ve Orman Bakanlığına atandı. ve son olarak 2022 yılında Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.Kendisine gazetemiz olarak görevinde başarılar dileriz.Haber:Seda LİMAN ZENGİN