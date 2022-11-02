BELEDİYENİN TÜM BİRİMLERİ BİR YERDE TOPLANIYOR

Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın 3. dönem seçiminden sonra ısrarla Belediyedeki aşırı masrafları ortadan kaldırmak için bütün birimleri aynı yerde toplama kararı nihayet gerçekleşti.

Özacar, Belediyede bulunan tüm birimlerin hepsini Gelibolu’nun çıkışındaki sahada toplayıp, buraya büyük bir araç tamirhanesi kurarak, belediyede daha önce araçlarına yapılan tamir masraflarında yarıya indirmeyi planladı.İtfaiyenin de şehir içinden çıkarılacağını açıklayan Özacar, “Bu birimleri bir araya toplayarak çok daha büyük bir tasarruf yapabileceğimiz gibi birimlerin birbirleriyle daha koordineli çalışacaklarını bu nedenle de Gelibolu Belediyesi’nin büyük tasarruf yapabileceğini harcamalarının büyük ölçüde düşeceğini artı çalışmalarının da daha koordineli olacağını söyledi.”

Özacar çok yakında eğer yetiştirebilirsek 26 Kasım ilçemizin kurtuluş günü buradaki tesisin açılışında yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Haber:Caner AKŞİT