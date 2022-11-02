ILGARDERE KÖYÜ’NDE PARKE TAŞ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Ilgardere Köyü’nde yol çalışmalarının başladığını bildirdi. Sürücü açıklamasında; “Köylerimize parke taşı çalışmalarımız devam ediyor.

Ilgardere Köyümüzde 1000 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı.

Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.

Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER