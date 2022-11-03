GAZİ MECLİS’TE LAPSEKİ RÜZGARI ESTİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gazi Meclis’te Lapseki heyetini misafir etti.“Ankara’da hemşehrilerimizle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ankara’da Meclis çalışmalarının olduğu zamanlarda Çanakkale’mizden gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Son olarak kadim ilçemiz Lapseki’den Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Belde Başkanımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclisi Üyelerimiz ve teşkilatlarımız ile milli iradenin tecelligahı Gazi Meclis’te bir araya geldik.Grup Toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın İçişleri Bakanımızla görüştük. Ardından Lapseki’miz özelinde istişarelerde bulunduk. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu, ilçemizin çehresini değiştirecek yatırımlara devam edeceğiz. Programda emeği geçenlere ve ziyaretlerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.”