KIZILAY HAFTASI PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kızılay Haftası nedeniyle Piri Reis İlkokulunda Kaymakam Bekir Abacı, Başkan Mustafa Özacar’ın da katıldığı kutlama programı, okul öğrencilerince hazırlanan tatbikat, şiirlerin okunması, koronun sunumu, hafta ile ilgili yarışmada dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ve plaket takdimi ile son buldu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN