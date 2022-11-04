KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ İLK OTURUMU YAPILDI

Kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanvekili Mustafa Çoban tarafından yapıldı.

Saygı duruşu ve yoklama ile başlayan kasım ayı meclis toplantısının ilk gündem maddesi

2023-2024 ve 2025 Mali Yılları Çoklu Yıllar Bütçesi açıklandı ve oy birliği ile plan bütçe komisyonuna havale edildi.

2023 yılı içerisinde uygulanacak mali tarifeler oy birliği ile plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Araç hibesi hakkında olan gündemin 3. maddesi İBB ‘den Gelibolu Belediyesine bir araç hibesi kiralandığı belirtilerek, oy birliği ile kabul edilerek

plan bütçe komisyona havale edildi.

Asansör yıllık muayene protokolü hakkında özel firmalarla yapılan anlaşma hakkında Belediye Başkanına verilen yetki oy birliği ile kabul edildi.

Belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliği ilave gündem maddesi de oy birliği ile plan bütçe komisyona havale edildi.

Minibüs hat sefelerinin kış tarife saatlerinin ayarlanması da oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesi olan CNG Boşaltım yer tesisi, yer tesisi de belediye tarafından yeşil bir alan belirlenip, şimdilik 2 yıllık süre içerisinde kiralacanacağına dair yer tasisinin belirlenen şirkete verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8 . maddesi Yazıcızade Mah. ada no:162 parsel 90 imar değişiklliği talebi imar kamisyonuca kabul edildi.

Meclisin ilk oturumu 9. gğndem maddesine gelene kadar devam etti.

9. Maddeninve eklenecek maddenin ilçemiz için önemini vurgulayan Başkanvekili Mustafa Çoban ikinci oturumu oy birliği ile 8 Kasım Salı günü saat 10:00’da yapılacağını bildirdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN