Erkılınç: Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir

Genel Müdür Cavit Erkılınç, görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiş Basın İlan Kurumu’nu siyasi bir kurum olarak gösterme ve tartışma zeminine çekme gayretlerini üzüntüyle izlediklerini belirterek, yapıştırılmak istenen her türlü etiketi reddettiklerini söyledi. Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, birim ve şube müdürlerinin katılımıyla 3-6 Kasım tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek “2022 Müdürler Değerlendirme Toplantısı”nın açılışında konuştu.

Uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun TBMM’de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandığını ifade eden Erkılınç, yasama sürecinde 800’den fazla gazete sahibi ve temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen bölge toplantılarının organizasyonu nedeniyle tüm çalışanlara teşekkür etti.

Toplantılarda sadece meselenin iç yüzünü ve gerçekleri anlattıklarının altını çizen Erkılınç, “Bu yasa değişikliği gazeteler kadar Kurumumuz için de hayati öneme sahipti. Bu nedenle ‘kaderimiz bir, geleceğimiz bir’ dedik. ‘Ancak birlikte olursak başarabiliriz, çünkü birlikte çok güçlüyüz’ diye haykırdık. Bu net ifadenin arkasında hızlıca yüzleşmemiz gereken bir gerçek yatıyordu. Dünya değişiyor, iş modelleri gelişiyor, artık başka bir çağa geçiş yapılıyor. Yerinde sayan, kendini yenilemeyen, işine doğru yatırım yapmayanlar maalesef işlevini kaybediyor. Biz sadece bu gerçeği vurguladık. Yoksa birilerinin iddia ettiği gibi sahada kimseyi tehdit etmedik” dedi.

İlk ilan sevki 1 Nisan 2023’te

Yeni dönemin başladığını ve artık daha güçlü bir Basın İlan Kurumu’nun bulunduğunu kaydeden Erkılınç, bundan böyle görev ve yetkilerinin güncellenmesiyle kendini yenileme fırsatı bulan, kurumsal ve teknolojik altyapısını geliştiren, organizasyon kabiliyeti kuvvetli, stratejik adımlar atan bir Basın İlan Kurumu’nun görüleceğini söyledi.

Sürece kılavuzluk edecek mevzuat çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü ve köşe taşlarının bir bir döşendiğini anlatan Erkılınç, 1 Nisan 2023’te gazetelerin internet haber sitelerine ilan sevkinin başlamasının planladığını, bu nedenle ilk beş aylık süreci hayati önemde gördüklerini ifade etti.

Sahadan gelecek bilgilerin büyük önem taşıdığını ve gazeteler ile internet haber sitelerinin görüşlerinin alınmasına yeniden başlanacağını kaydeden Erkılınç, bu süreçte müdürlerden işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni ekonomik alanların açılması noktasında gayret beklendiğini vurguladı.

Kes-kopyala-yapıştır dönemi bitmiştir

Basının gelirlerinin artırılması için büyük gayret gösterildiğine değinen Erkılınç, şöyle devam etti:

“Sadece icra ilanlarındaki keyfiyetin ortadan kaldırılması dahi büyük bir başarıdır. Yeni gelir kalemlerinin oluşturulması için özel çaba sarf ediyoruz. Kendi insan kaynağımız dışında, 33 bin kişinin istihdamına doğrudan katkı sağlayan bir kurum olarak yerelde demokrasiyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Başarılı olmamızın önünde hiç bir engel yok. Birlikte hareket edeceğiz, stratejik davranacağız, akılcı oynayacağız. İşimizi dosdoğru yapacağız.”

Herhangi bir haberin okunması için 8 saniyede ikna edilmesi gereken bir okur kuşağının geldiğini belirten Erkılınç, gazete ve internet haber sitelerinin eski habercilik anlayışları ve kes-kopyala-yapıştır yöntemleri ile bu süreçte başarılı olamayacaklarını bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Erkılınç, “Sayfa görüntülemeleri 4 saniye ortalamasına yaklaşıyor. Acil bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var. Gazeteler ve internet haber siteleri özel içeriklerle, kendi fotoğrafları, kendi videoları, kendi özel haberleri ile ayakta kalabileceklerini, dijital pazarlama yapmadan kitlelere ulaşamayacaklarını, bundan başka bir çıkar yol olmadığını bilmeliler. Özellikle şube müdürlerimden illerine döndüklerinde kuracakları temaslarda bu gerçeği dile getirmelerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

BİK olmasa gazeteler nasıl ayakta kalır?

Türkiye’de uzun bir aranın ardından ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde yasa değişikliği tartışmasının yaşandığına ve yasanın kabulünün üzerinden bir aya yakın süre geçmesine rağmen tartışmaların sürdüğüne işaret eden Erkılınç, bölge toplantılarında basının bizatihi kendisine düşman organizasyonların algı operasyonu yürüttüğünü gördüklerini ve bu duruma hiç şaşırmadıklarını kaydetti.

Kurumsal imaja saldırı sayılabilecek girişimlere karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Basın İlan Kurumu siyasi bir kurum değildir. Görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Yasa değişikliği sürecinde bizi siyasi zemine çekerek sopalamak için çok çaba sarf edildi. Bu beyhude çabaları üzüntüyle izledik. Sansürcü diyenlere mevzuat dedik, baskıcı diyenlere yönetmelik dedik. Hukuk dairesi içerisinde kalmaya gayret ettik. Aracı bir kurum olduğumuzu her defasında dile getirdik. Kurumsal imajımızı her geçen gün güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Kurumunuzu savunmaktan korkmayın, üzerimize yapıştırılmak istenen etiketleri reddettik, reddediyoruz, reddedin. Hakkımızda kara propaganda yürütenlere Basın İlan Kurumu olmasa, bu gazetelerin nasıl ayakta kalabileceğini sormaktan çekinmeyin.”

Kimseden liyakat dersi alacak değiliz

Son günlerde şahsının da siyasi tartışmaların odağına çekilmek istendiğini ifade eden Erkılınç, “takipçisi çok, bilgisi az” kişilerin kanun teklifi sürecinde konuşulanları Meclis’ten geçmiş kanun maddesi gibi kamuoyuna sunmalarını, en hafif ifadeyle izleyici ve okuyucuya saygısızlık olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Erkılınç, şöyle devam etti:

“Basın İlan Kurumu ne iş yapıyor, görevi nedir? Bundan bile bihaberler. Kurumumuzun aracılık vazifesinin gazetecilik mesleğinden çok farklı bir yerde durduğunun dahi farkında değiller.

Askeri darbe sonrasının ürünü; 50 yıla yakın asker kökenli genel müdürlerin yönettiği bir Kuruma daha önceden tek kelime etmeyen, edemeyenlerin bugün ağızları köpürürcesine bizlere saldırması, bizler için sadece gurur kaynağı olur. Biz onların asıl dertlerinin ne olduğunun çok net farkındayız. Lakin değerli kamuoyu ile de yeri gelmişken bazı bilgileri paylaşmak isterim. Kurumumuz sistemine kayıtlı ve aktif meslek faaliyeti yürüten bine yakın gazetemizde görev yapan genel yayın yönetmenlerinden sadece 11’i iletişim fakültesi mezunu. Bin 300 civarındaki yazı işleri müdüründen ise sadece 219’u iletişim fakültesi mezunudur. 700 yazı işleri müdürünün eğitimi de lise ve daha altıdır. Üniversitelerin tek başına meslek okulları olmadığı gerçeğini hala idrak edemiyor olmamız ne acı. Şimdi bu diplomalı cahillere neyi izah edeceksin. Dediğim gibi dertleri farklı ve onlardan liyakat dersi de alacak değiliz.”

Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat ise, 6 ay gibi kısa sürede ülke genelinde faaliyet gösteren tüm şubeleri gezdiğini anımsatarak, üç dört kişilik personel ile şubelerin birden fazla şehre hizmet verdiğini ve faaliyetlerinde üstün başarı sergilediklerini gözlemlediğini söyledi.

Onat, sahada tespit edilen aksaklıkların zamanla giderileceğine inandığını belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından birim müdürlüklerinin gündemdeki konulara dair sunumlarına geçildi.Haber Merkezi