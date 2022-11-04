CHP İL ve İLÇE ÖRGÜTÜ KARAİNEBEYLİ VE TAYFUR KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ

CHP İlçe örgütü ve CHP İl Başkanlığı Karainebeyli ve Tafur Köylerini ziyaret ettiler.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Köy ziyaretleri programımızdaCHP İl Başkanımız Metin Ümit Ural, Kadın Kolu Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız Zafer Mete, İl Genel, Belediye Meclis üyelerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle Karainebeyli ve Tayfur köylerimizi ziyaret ettik. Dertlerine ortak olup çözüm önerilerimizi paylaştık,Karainbeyli köyünde İlgenel Meclis üyelerimiz Nihat Öner ve Alirıza Sayın’nın çabalarıyla yapılan kapalı sulama sistemi sayesinde sulu tarıma geçilmesinden ve arazi değerlerinin artmasından çok mutlu olduklarını söylemeleri bizi de ayrıca mutlu etmiştir. hemşehrilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.CHP İlce Örgütü olarak ziyaretlerimiz devam edecektir.”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT