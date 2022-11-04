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KAYMAKAM ABACI DÜZENLENEN TOPLANTIDA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile bir araya geldi.
İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Üngüt’ten sorumluluk bölgelerindeki asayiş olayları, tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Abacı personelin sorun ve taleplerini dinledi.
Akabinde, İlçemizde meydana gelen uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmek veya bulundurmak ve aynı zamanda münferit olarak İlçemizde meydana gelen hırsızlık suçlarının aydınlatılması hususunda göstermiş oldukları üstün ve özverili çalışmaları sebebiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli toplam 12 personeli Başarı Belgesi ile ödüllendiren Kaymakam Abacı, kendilerini tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. Haber : Hilal GEZER

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