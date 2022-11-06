“MUHTARLIK, EN ÖNEM VERDİĞİMİZ MÜESSESELERDEN BİRİ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İçişleri Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçecek Muhtar Akademisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Muhtarlık, en önem verdiğimiz müesseselerden biri.” diyen Turan, “Devletimizin yereldeki en kuvvetli temsilcileri olan muhtarlarımız için yeni adımlar atmaya devam ediyoruz. Muhtarlarımızın özlük haklarında yapılan iyileştirmeler, son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı gerçekleştirilen Muhtar Evi’nin hizmete girmesinin yanı sıra şimdi de Muhtar Akademisi, hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı’mız ve YÖK Başkanlığımız arasında imzalanan Muhtar Akademisi konusundaki protokol kapsamında, 81 ildeki tüm devlet üniversitelerinde 50 bin 376 muhtarımıza, kırsal ve kentsel olmak üzere 28 başlıkta eğitim imkanı sunulacak. Bu eğitimlerin konu başlıklarından bazıları, Türkiye’nin idari yapısı, anayasa ve insan hakları, resmi yazışma usul ve esasları, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele, kamu kurumlarıyla ilişkiler, hibe, yardım, destek alınabilecek kurumlar, afet ve acil durum eğitimi. Muhtarlık sistemine katkı sağlayan çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı’mıza, YÖK’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; muhtarlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi