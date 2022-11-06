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MEME KANSERİ ve KETEM HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde Ekim Ayı Meme kanseri farkındalık Ayı kapsamında idarecierin de katılımıyla stand kurularak, meme kanseri belirtileri hakkında bilgi verilmiş olup, eğitim hemsiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından Kendi Kendine Meme Muayenesi anlatılmış, tarama yontemlerinden bahsedilmiş 40 yaş üzeri hastaların tarama için Mamografinin önemi anlatılarak, İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM birimi hizmetlerinden bahsedildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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