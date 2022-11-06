GELİBOLU KENT KONSEYİ’NDEN TÜRK HALK MÜZİĞİ VE HALK OYUNLARI KONSERİ

Kent Konseyi öncülüğünde Gelibolu Belediye Başkanlığı himayesinde kurulan Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları grubu için güzel bir etkinliğe imza atıldı. Etkinliğe yoğun bir katılım ve coşku vardı. Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan “Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gelibolu’da yaşayıp Türk Halk Müziği sevdalılarını ve Halk Oyunları sevenleri aramıza bekliyoruz. Sağlıkla kalın.”ifadelerine yer verdi.

Türk Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları etkinliğine CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, CHP Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz, Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber: Merve TUZCIOĞLU