İLÇE PROJE YÜRÜTME KURULU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İlçemizde planlanıp sürdürülecek projelerle ilgili olarak Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, oluşturulan “İlçe Proje Yürütme Kurulu” toplantısı bugün Gelibolu Öğretmenevi’nde yapıldı. Toplantıya Kaymakam Bekir Abacı, kurul üyeleri; Şube Müdürü Fatih Çelebi, Sportif Eğitim Uzmanı Gülden Okçu Engin, Öğretmen Haydar Levent, Öğretmen Şule Çetiner, Hemşire Aslı Kayabaşı Göral ve Ziraat Mühendisi Selahattin Yabacı katıldı.

Toplantıda İlçe Proje Yürütme Kurulu’nun çalışma usul ve esasları ve İlçemizde planlanacak projeler değerlendirildi. Haber: Caner AKŞİT