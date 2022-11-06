NAMIK KEMAL ORTAOKULU BAHÇESİ YENİLENİYOR

İlçemiz Namık Kemal Ortaokulu bahçesine Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün desteğiyle kamelyalar yapıldı.Okul Müdürü Fahri Aslan desteklerinden dolayı Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne teşekkür etti,

Aynı zamanda kısa zaman önce okul bajçesinde bakım onarım ve düzenleme çalışmaları da yapılmıştı.

Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Fahri Aslan “ okul içinde ve dışında çeşitli bakım onarım ve yenileme yaptık. Öğrencilerimizin daha rahat ve bakımlı bir ortamda eğitim alması temel prensiplerimiz. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü nünde desteğiyle bahçemize yapılan kamelyalar göz doldurdu, teşekkür ediyorum kendilerine” ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN