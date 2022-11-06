MAMAMATİKLER BOŞ

Gelibolu Belediyesi’nin yaz ayları başında ilçemizin belirli bölgelerine konumlandırdığı hayvanseverleri sevindiren “Sokak Hayvanlarını” besleyen “Geri Dönüşüm Otomat”ları

maalesef boş vaziyette.Sokak canlılarının yaz aylarından ziyade kış aylarında yiyeceğe daha çok ihtiyaçları olacağını düşünüyor ve bir an önce bu eksiğin giderilmesini umuyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN