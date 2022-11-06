Gelibolu Belediyesi’nin yaz ayları başında ilçemizin belirli bölgelerine konumlandırdığı hayvanseverleri sevindiren “Sokak Hayvanlarını” besleyen “Geri Dönüşüm Otomat”ları
maalesef boş vaziyette.Sokak canlılarının yaz aylarından ziyade kış aylarında yiyeceğe daha çok ihtiyaçları olacağını düşünüyor ve bir an önce bu eksiğin giderilmesini umuyoruz.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
MAMAMATİKLER BOŞ
Gelibolu Belediyesi’nin yaz ayları başında ilçemizin belirli bölgelerine konumlandırdığı hayvanseverleri sevindiren “Sokak Hayvanlarını” besleyen “Geri Dönüşüm Otomat”ları