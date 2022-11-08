DOÇENTLİĞİNİ KUTLUYORUZ

18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden ilçemizin sevilen gençlerinden Mesut Bozkurt ‘un doçentliği onaylandı.

Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda uzun bir süredir öğretim görevliliği yapan Mesut Bozkurt ilçemizde de sosyal etkinlikleri olan ve vatandaşlar tarafndan sevilen bir kişiliğe sahip.

Büyük Zafer Gazetesi olarak kendisini kutluyor ve başarılarının devamını dileyerek başarılarının sürdürmesini diliyoruz.

Haber: Caner AKŞİT