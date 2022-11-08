GÜNCEL HABERLER 

MAAŞIMI NEDEN VERMİYORSUN DEDİ CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde geçen akşam ilginç bir olay yaşandı.Uzun süredir maaşını almadığını öne süren bir pansiyon çalışanı sinir krizi geçirip pansiyonun camlarını yerle bir etti.
Hırsını alamayan öfkeli çalışan kapı girişinden pencerelere tüm camları taş yağmuruna tuttu.Personel gözaltına alındı.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

BÜLENT TURAN : “BİZ HİZMET İÇİN VARIZ”

buyukzafer 0

SANAYİ SİTESİ DEPOLAMA ALANI TEMİZLENDİ

buyukzafer 0

“ANAFARTALAR ZAFERİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.