MAAŞIMI NEDEN VERMİYORSUN DEDİ CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİ

İlçemizde geçen akşam ilginç bir olay yaşandı.Uzun süredir maaşını almadığını öne süren bir pansiyon çalışanı sinir krizi geçirip pansiyonun camlarını yerle bir etti.

Hırsını alamayan öfkeli çalışan kapı girişinden pencerelere tüm camları taş yağmuruna tuttu.Personel gözaltına alındı.

Haber: Caner AKŞİT