KÖYLERDE İNSANDA KALMIYOR,HAYVAN DA KALMIYOR

Son beş yıldır ilçemizin birçok köyünde ilçe merkezine ve Trakya’daki sanayi bölgeleri olan Çorlu,Lüleburgaz, Çerkezköy gibi ilçelere göç eden gençler köylerin nüfsularını büyük ölçüde azalttılar.

Vatandaşlar ilçemizdeki işsizliğin kendilerini sanayinin gelişmiş olduğu Tekirdağ ilçelerine mecbur bıraktığını söyleyerek hem köylerdeki evlerini hem de hayvanlarını bırakarak göç etmek zorunda kaldıklarını anlatıyorlar.Özellikle Ilgardere , Pazarlı, Cevizli, Değirmendüzü, Yeniköy, Çokal, Yülüce ,Kalealtı, Şadıllı , Kavaklıtepe, Ocaklı gibi köyler başta olmak üzere hemen her köyden son beş yılda büyük göçler oldu.

Köydeki gençlerin köylerinden ayrılmaları hayvancılığın da zarar eden bir iş haline gelmesinden dolayı hızlanarakta sürdü.

2000 liraya kadar çıkan koyun fiyatları bile bu yüzden 1000- 1200 arasına düştü.

Hayvan fiyatlarının düşmesine rağmen et fiyatları da ters orantılı olarak yükselerek devam ediyor.İlçemizdeki kasaplarda et fiyatları eskiden olduğu gibi hayvan kalmamasından dolayı yükselerek devam ediyor.Kıymanın 160 liraya, kuşbaşının 180 liraya çıktığı kasap reyonlarında teşhir edilirken, fiyatların yükselmesinden kasaplar da dertli.

Satışlarının geçen yıla göre yarıya düştüğünü söyleyen kasaplar hayvan bulmakta zorlandıklarını bu yüzden de koyun, kuzu gibi hayvanların artık azaldığını bu yüzden de tedarikte zorlandıklarını dile getiriyorlar.

Son günlerde yem fiyatları da el yakıyor.Geçen yıl 130-150 tl arasında olan süt ve yumurta yemi çuvalları şuanda 400-450 liradan satılıyor.Bu da hayvancılığın hergün daha azalmasına sebep olunca köylüler de köylerini terk ederek, şehirlere gelip iş arıyorlar.

İlçemizde en çok köylerden dönenlerin sanayi şehirlerine gitmelerinin yanı sıra ilçemizdeki iş yerlerinde de ucuz işçi olarak çalışmaya başladıkları dikkat çekiyor.