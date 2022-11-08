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BÜLENT TURAN’DAN YENİ KİTAP: DURUP DÜŞÜNÜNCE

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yeni kitabı Durup Düşününce, Muhit Kitap tarafından yayımlandı.Daha önce foto-kitap tarzında “Bir Mola” isimli çalışması yayımlanan Turan’ın “bir fikir yolculuğu; dünyayı, Türkiye’yi ve insanı okuma çabası” olarak nitelediği yeni çalışması Durup Düşününce okuyucuyla buluştu.
Kitap; Turan’ın şehir, tarih, siyaset, kültür ve sanat gibi birçok meseleye dair kaleme aldığı denemelerden oluşuyor.

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