BÜLENT TURAN’DAN YENİ KİTAP: DURUP DÜŞÜNÜNCE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın yeni kitabı Durup Düşününce, Muhit Kitap tarafından yayımlandı.Daha önce foto-kitap tarzında “Bir Mola” isimli çalışması yayımlanan Turan’ın “bir fikir yolculuğu; dünyayı, Türkiye’yi ve insanı okuma çabası” olarak nitelediği yeni çalışması Durup Düşününce okuyucuyla buluştu.

Kitap; Turan’ın şehir, tarih, siyaset, kültür ve sanat gibi birçok meseleye dair kaleme aldığı denemelerden oluşuyor.