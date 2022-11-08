10KASIM’DA ATAMIZI ANACAĞIZ.!

10 Kasım’da Atamızı anacağız.

Program 2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binası Gelibolu Belediyesinin, Gelibolu Kaymakamlığının ve 2.Kolordu Komutanlığının Atatürk Anırı önüne çelenklerinin sunumu ile 10 Kasım günü saat:09:00’da başlayacaktır.

Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla program devam edecek.

Çelenk programının ardındanaynı gün saat 09:30’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Atamızı anma günü programı düzenlenecek.Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler, sinevizyon gösterimi, koro ve oıotoryo ile program son bulacak. Haber: Seda LİMAN ZENGİN