KASIM AYI MECLİS TOPLANTISININ SON OTURUMU TAMAMLANDI

Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu gündem maddelerinin dokuzuncusu olan sokak isimlerinin verilmesinde kalmıştı.Meclis toplantısının ikinci oturumu dün gerçekleşti.Sokak isimlerinin değişimi konusunda imar komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Son olarak Ayı meclis toplantısı yine oy birliği ile 5 Aralık Pazartesi günü yapılmasına karar verildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN