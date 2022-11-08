PAZARLI KÖYÜ’NDE TAŞ DÖŞEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Pazarlı Köyü parke taşı çalışmaları başladı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmaları yerinde inceledi ve; “

Köylerimize parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda Pazarlı Köyümüzde 1000 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.

Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine yer verdi. Haber:Hilal GEZER