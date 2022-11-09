MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’den 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Gelibolu MHP İlçe Başkanı Eyüp BÜYÜKZÖNGÜR, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı:

Atatürk, az zamanda çok ve büyük işler yapmıştır, bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.

Büyük bir kumandan olduğu kadar üstün bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kuran Büyük Kurtarıcı, akılla, azimle, cesaretle sabırla, inançla ve milli bir stratejiyle önüne çıkan bütün engelleri aşmış, Büyük Türk Milletini belirlediği hedeflere ulaştırmıştır.

Onu anlamak demek Türkiye Cumhuriyetini anlatmak demektir.

Onu tanımak demek geçmişle geleceği, istiklal ile istikbali, huzur ile refahı aydınlık bir ufukta buluşturmak, milletin ruh köküyle birleştirmek demektir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yılmayan bir meziyete, vazgeçmeyen bir meşrebe sahiptir, karamsarlık ve umutsuzluk mizacında görülmemiştir.

En zor zamanlarda bile milletine güvenerek ateşin içinden çıkmayı başarmış, tarihi dayatmalara, saldırılara, olanaksızlıklara asla yenilmemiştir.

Onun aziz bedeni toprak olsa da “En büyük eserim…” dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.

İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımız, Türk milletinin göz nuru, nabız atışıdır.

Ata’mızı ve tüm şehitlerimizi kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk’ü vefatının 84’üncü yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla selamlıyorum.

Cenab-ı Allah razı olsun, niyazım odur ki ruhu şad, mekânı cennet olsun.”ifadelerine yer vedi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN