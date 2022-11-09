CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’tan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı yayınladı.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında•; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu önderimiz ve başta mazlum milletler olmak üzere tüm dünyaya örnek olmuş büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü edebiyete intikalinin 84. yılında saygı, rahmet ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz.10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür.

Atatürk•‘ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti birlik, beraberlik ve bütünlük içinde özgürlüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacak, çağdaş dünyada hakettiği yere yükselecektir.Bu inançla , Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla selamlıyor ve sonsuza kadar emanetlerinin bekçisi olacağımıza söz veriyoruz.”dedi. Haber: Hilal GEZER