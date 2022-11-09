AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıl dönümüne ilişkin ortak bir mesaj yayınladı:

“Milletimizin yeni bir tarih yazmasına öncülük eden, Anafartalar Kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının seneidevriyesinde anarken, bu aziz vatanı, daha güçlü yarınlara taşımak, tarihi hedefleriyle buluşturmak boynumuzun borcudur. O’nun liderliğinde aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmakta, bu ülkeyi eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya ve sanayiye her alanda üst liglere taşımakta kararlıyız. Aziz milletimizin birliği ve beraberliği, bu yolda en büyük gücümüz, şanlı tarihimiz en büyük motivasyonumuzdur.

Ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bizlere bu toprakları vatan kılan İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz.”