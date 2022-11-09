AK PARTİ TEŞKİLATI DARALTILMIŞ İLÇE DANIŞMA ve İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ak Parti İl Başkanı Naim Makas önderliğinde İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ,İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak , Belediye Meclis Üyeleri, Belde Başkanları, Mahalle Başkanları katılımı ile daraltılmış ilçe danışma ve istişare toplantımızı gerçekleştirildi..

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “AK Kadrolar olarak 2023 hedeflerimiz doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” mesajına yer verdi.Haber: Caner AKŞİT