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AK PARTİ TEŞKİLATI DARALTILMIŞ İLÇE DANIŞMA ve İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İl Başkanı Naim Makas önderliğinde İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ,İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak , Belediye Meclis Üyeleri, Belde Başkanları, Mahalle Başkanları katılımı ile daraltılmış ilçe danışma ve istişare toplantımızı gerçekleştirildi..
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “AK Kadrolar olarak 2023 hedeflerimiz doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” mesajına yer verdi.Haber: Caner AKŞİT

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