10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Belirlendi

10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası münasebetiyle düzenlenen resim,şiir, kompozisyon yarışması ile ilgili dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Şiir dalında;

1.Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu öğrencisi Melek Akça”Atam Destanı”

2.Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu öğrencisi Batuhan Tezcan “Vatanımın Kahramanı”

3.100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Elif Sude Biçen “Bir Çift Gökyüzü” ile dereceye girdiler.

Resim dalında ise;

1.75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Canan Dirican

2. 26 Kasım İlkokulu öğrencisi İkra Nur Güneş

3. Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Ada Ercan

Kompozisyon dalında ise;

1.Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Taşdeniz”Atatürk Hasreti”

2.Gelibolu Fen Lisesi öğrencisiMehmet Efe Demirel “Bir Mustafa Kemal Geçti”

3.Gelibolu Fen Lisesi öğrencisi Aysu Şahbaz “Özgürlüğü adı, Vatanın Simgesi Atam” ile dereceye girdiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN