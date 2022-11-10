ATAMIZI ANDIK

10 Kasım’da Atamızı andık.

Özlem, minnet ve saygıyla andığımız Cumhuriyet’imizin kurucusu ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa gidişinin 84. yılında; 2.Kolordu Karargahı önünde düzenlenen programda Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi ve 2.Kolordu Komutanlığının Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile sona erdi.

Aynı gün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda Özel Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nin düzenlemiş olduğu 10 Kasım programı ile devam etti.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Özel Gelibolu Akademi Kültür Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nüzhet Kılıç yaptı.Ardından Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi 11 Adalet sınıfı öğrencilerinden Lara Kalkan”Mustafa Kemaller Tükenmez” adlı şiirini okudu.Program sinevizyon gösterisi ile devam etti.Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi Adalet sınıfı öğrencilerinden Beste Uluğtekin “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum”şiirini okumasıyla devam etti.

Ardından Özel Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencileriyle, öğretmenleri Berkin Işık önderliğinde hazırlanan şarkılar söylendi.

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi 11 Adalet sınıfı öğrencisi Şevval Naz Kabataş “Bir resim yap çocuğum” adlı şiirini okudu.

Özel Gelibolu Akademi Kültür Koleji edebiyat ve müzik öğretmenleri önderliğinde hazırlanan koro ve oratoryo gösterisi sahnelendi.

Programda son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi.

Resim dalında 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Canan Dirican, Şiir dalında Bolayır Şehit Nuriye Ak İlkokulu öğrencisi”Atamın Destanı” şiiriyle Melek Akça ,kompozisyon dalında Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi “Atatürk Hasreti”eseriyle Yağmur Taşdeniz dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Bekir Abacı takdim etti.

İkincilik derecesi elde eden öğrenciler 26 Kasım İlkokulu öğrencisi İkra Nur Güneş resim dalında ikinci oldu.

Şiir dalında Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu öğrencisi “Vatanımın Kahramanı” adlı şiiriyle Batuhan Tezcan oldu.

Kompozisyon dalında Gelibolu Fen Lisesi Öğrencisi” Bir Mustafa Kemal Geçti” eseriyle Mehmet Efe Demirel ikinci oldu.Ödüllerini Garnizon Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız takdim etti.

Yarışmada üçüncülük elde edenresim dalında Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencisi Ada Ercan, şiir dalında 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi”Bir çift Gökyüzü” isimli şiiriyle Elif Sude Biçen oldu.Kompozisyon dalında Gelibolu Fen Lisesi öğrencisi”Özgürlüğün Adı , Vatanımın Simgesi Atam” isimli eseriyle dereceye girdiler.Ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Özacar takdim etti.

Ödül programının ardından program sona erdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN