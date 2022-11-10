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HASTANEDE ATATÜRK ANILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümünde Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde Anabina ve Ek Hizmet Binasında Hastane Yönetimi, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakinlari ve stajyer ogrencilerin katılımıyla törenler düzenlendi.
Törene Atatürk’ ü saygıyla andigimiz konuşma ve özlü sözlerle başlandı. Tören saygı duruşu , İstiklal Marşı ve bayrağın yarıya indirilmesi ile devam etti, Atatürk büstüne çiçek sunulularak tören sona erdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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