İŞKUR ÇANAKKALE’Yİ KARIŞ KARIŞ DOLAŞIYOR

İl İşkur Müdürü Mehmet uĞUR Yavuz önceki gün ilçemizde Piri Reis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Hilton Otelinde çalışanları ziyaret ederek, onlara İŞ-KUR un neler yaptığı hakkında geniş bilgiler vererek, iş hayatı ile ilgili seminerler düzenleyebileceklerini söyledi.

Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere kariyer konusunda konferans veren İŞKUR Müdürü, Hilton Oteli çalışanlarına da iş güvenliği hakkında bilgi verdi.

İş-kur müdürlüğünün sadece işçilere iş bulmak için kurulmuş bir kurum olmadığını aynı zamanda hem eğitim kurumlarına hem de iş yerlerindeki çalışanlara da devamlı eğitimler verebildiklerini söyleyen İşkur Müdürü göreve geldiği günden beri Çanakkale’yi karış karış dolaşıyor. Haber: Caner AKŞİT