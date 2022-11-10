KILINÇKAYA’YA ZİYARET

Gazetemiz sahibi Recep Yüzüak Şarköy Kaymakamlığı’na atanan önceki kaymakamımız Hakan Kılınçkaya’yı makamında ziyaret etti.

Çok kısa süre içinde Şarköylülerin de sevgilisi olan Kaymakam Kılınçkaya’yı Şarköy esnafı, siyasiler, bürokratlar yere göğe sığdıramıyorlar.

Yüzüak’ın Şarköy’de yapmış olduğu görüşmelerde Kaymakan Kılınçkaya için “uzun süredir ilçemize böyle babacan, halkla iç içe yaşayan ve kendini herkese sevdiren bir idareci gelmedi.” diyorlar.

İlçemizde görev yaptığı süre içinde de ilçemizde halkla olan diyalogları ve çalışkanlığı ile çok sevilen kaymakamlar listesine dahil olan Kılınçkaya’yı Gelibolulular da arıyor. Haber:Hilal GEZER