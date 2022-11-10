TAYFUR KÖYÜNDE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tayfur Köyünde parke taşı çalışmaları başladı.

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Tayfur Köyü’ndeki parke taş çalışmalarını Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan eşliğinde inceledi.Sürücü ; “Tayfur Köyünde parke taşı çalışmaları başladı.

Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Tayfur Köyümüzde 3000 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor

Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.

Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER