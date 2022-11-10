EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KAMİL SOYUAK’TAN 10 KASIM MESAJI

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ın önceki gün gazetemize gönderdiği 10 Kasım haberi malesef bir teknik hata yüzünden basılamamış bu nedenle bugün bu konudaki mesajını basıyor ve özür diliyoruz.

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajında; “”10 Kasım muzaffer komutan, büyük devlet adamı Atatürk’ü fikirleriyle anma ve kurucusu olduğu Cumhuriyet’imizin değerlerine sahip çıkma günüdür.

Bugün millet olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’imizi koruyarak ülkemizin kazanımlarını daha da ileri taşımanın gayreti içindeyiz. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılını büyük coşku ve gururla kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde 2023’e emin adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu milletimizle hayata geçirmeye kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi hedeflerine hep beraber ulaştıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştireceğiz.”

Soyuak , istiklal mücadelesinin başkomutanı ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84. yılında rahmet ve minnetle andıklarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri de minnetle yad ettiklerini kaydetti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN