CHP İLÇE TEŞKİLATI ve MİLLET İTTİFAKINDAN ALTERNATİF ÇELENK SUNMA TÖRENİ

CHP İlçe Başkanlığı ve millet ittifakı 10 Kasım’da Alternatif çelenk sunma töreni düzenledi.

İskele meydanındaki Atatürk anıtı önüne çelenklerini sunan CHP İlçe Başkanı, millet ittfakı(İyi Parti İlçe Başkanlığı,Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı, Memleket Partisi İlçe Başkanlığı, DP İlçe Başkanlığı, Saadet Partisi İlçe Başkanı) ve STK’lar günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdiler.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak konuşmasında; “Bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 84. yıldönümünde anmak için toplanmış bulunuyoruz.

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.”Diyen Türk büyüğünü Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için buradayız.Hepiniz hoş geldiniz.

Mustafa Kemal vatanına ve ulusuna çok yüce, duygularla bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevigisi tutku derecesinde olan, yaşarken ve öldükten sonra da maddi ve manevi tüm varlığını ulusuna adayan bir devlet adamı ve komutandı.Onun en büyük ideali; “Türk Ulusu’nun “medeni ve refah

seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesiydi” memleketin mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olması onun için bir hayat davası idi.

Mustafa Kemal Atatürk düşüncelerinde asla hayalperest değildi.”biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”derdi.

Ona göre akıl ve mantığın halledemeyeceği iş yoktu.Gerçekleştirdiği başarılı inkilapların temelinde de akıl ve mantık vardı.”Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeyhler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz derdi.

Biz Atatürk’le doğduk, Cumhuriyetle büyüdük, devrimleriyle yaşamaya devam edeceğiz.Yolumuz Atatürk yoludur asla dönmeyeceğiz.

Kurtuluş Savaşının önderi özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi ebedi başkomutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ü ebediyete intikal edişinin yıldönümünde büyük bir özlen , şükran ve minnetle anıyorum.”diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından millet ittifakı da söz alarak günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirdiler.

Alternatif çelenk sunma törenine CHP İlçe Teşkilatı, İyi Parti İlçe Başkanlığı,Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı, Memleket Partisi İlçe Başkanlığı, DP İlçe Başkanlığı, Saadet Partisi İlçe Başkanı ve STKlar katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN