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TÜP BEBEK MERKEZİ AÇILIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti Grupbaşkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan bugün Çanakkale Tıp Fakültesi’nde yeni kurulan tüp bebek merkezi ile temeli atılacak olan spor akademisinin temel atma törenlerinde bulunacak.
Turan’ın son olarak bugün Çanakkale içme suyu tesislerinin Çanakkale Belediyesi’ne devir töreni içinde törene katılarak bir konuşma yapması gerekiyor.

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