ÇANAKKALE’DE TOPRAKLA BULUŞAN FİDAN SAYISI 100 MİLYONUN ÜZERİNDE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ortak açıklama yaptı:

“Ormanlar, milli servetimiz, nefes alanlarımız. Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miraslardan biri de ormanlarımız. Bilindiği üzere toplumumuzda orman ve ağaç sevgisini artırmak, bu bilinci geliştirmek için birçok proje hayata geçmeye devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesiyle ülkemizin dört bir tarafında adeta bayram havasında fidanları toprakla buluşturuyoruz. Özellikle son yıllarda meydana gelen orman yangınları ile birlikte aynı alanlarda ağaçlandırma çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Geçen yıl 252 milyon fidan toprakla buluştu. Çanakkale’mizde bu sayı yaklaşık 8 milyon fidandı. Çanakkale’de son 18 yılda toprakla buluşan fidan sayısı ise 100 milyonun üzerinde. Bu yıl da milletçe hep birlikte Çanakkale’mizde, tüm illerimizde milyonlarca ağacı toprakla buluşturarak ‘Türkiye Yüzyılı’na Nefes olalım’ diyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” Haber Merkezi