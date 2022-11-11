ÇOMÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Temel atma törenine; Vali İlhami AKTAŞ, AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN, AK PARTİ Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail KAŞDEMİR, İl Genel Meclis Başkanı Nejat ÖNDER, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan MUTLUAY, İl Müdürleri, Belediye Başkanları, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesinin temel atma töreninde AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

Yapılan konuşmaların ardından Spor Bilimleri Fakültesinin temeli dualarla ve hayırlı olsun temennileriyle atıldı.

Haber Merkezi