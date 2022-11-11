ÇANAKKALE’DE TÜP BEBEK MERKEZİ AÇILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi içerisinde, Üreme Enrokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi (Tüp Bebek Merkezi) açılışı gerçekleşti.Gerçekleşen açılışa Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, il müdürleri, daire amirleri de katıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat açılışın geciktiğini, tüp bebek merkezinin anlamlı ve faydalı olacağını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz özel bir kent. Çanakkale çok farklı bir kent. Çanakkale’ye hizmet etmek çok özeldir diye düşünüyorum. Çanakkale son yıllarda, son dönem daha da öte adından daha özel bahsedilmeye başlandı. İstanbul’a çok daha yaklaştık. Avrupa’ya yaklaştık. Başta tüm kurumlarımızla hep beraber yeni dönem Çanakkale anlayışında omuz omuza yol yürümek zorundayız. Zaman kaybının, polemiklerin bu şehre ihanet olduğunu düşünüyorum. Bu şehirde kim varsa, yıllardır hiçbir yaklaşıma farklı bakmadan omuz olduk. Tüp bebek merkezinden bize ne demedik? Diyemeyiz. Hiç bilmediğimiz insanlar bunu kulağımıza fısıldıyorlar. Bu sorunlarından bahsediyorlar.

Hamdolsun Çanakkale’mize burayı kazandırdık. 4 hocamız 3 profesör bir doçentimiz burayı kıymetli bir merkez haline getireceklerdir diye düşünüyorum.

Yatak sayımız 1.900’lere geldi. Ambulans sayımız 3’ten 58’e geldi. Bunlar büyük dönüşümler. Doktorlarımızın mesai sonrası buluşmalarını da olanak sağladık. Mesaiden sonra doktorlarımız ile vatandaşlar bir araya geliyorlar. Geçen hafta Çanakkale’mize 31 doktorumuz atandı. Dünyada 100 milyar dolar gibi büyük bir rakamla sağlık turizmi söz konusu.

Ucuz iş gücünün olmadığı ama iddianın olduğu bir ortamda Çanakkale’nin sağlık turizminde söz sahibi olması gerekir diye düşünüyorum. Sağlık İl Müdürümüz, rektörümüz, iş adamlarımız ile bu işe el atalım.

Artık İstanbul havalimanı sadece İstanbul’un değil, Çanakkale’nin de havaalanıdır. Sağlık turizmi bir hedeftir. Tüm taraflar, paydaşlar bir araya gelsinler, bize düşen kısmı için baş üstüne. Biz omuz verelim, yapalım, birlikte yapalım.

OSB’lerde yer kalmadı. Belçika’nın orkide üreticisi 30 dönüm yer aldı. Çanakkale artık ulaşımı zor olan, uzak kalan bir kent değil. En gelişmiş ülkelerde şehirlerde ne varsa bizde de olması lazım.

Bu bölgede eksiğimiz ne varsa omuz verelim hep beraber yürümeye devam edelim. Bugün çok kıymetli bir merkezin açılışı için bir aradayız. Hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Burada bu oluşumda, destek olan birçok kurumumuz var. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanımız en son kalan cihazlarımızı aldı. Ben bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siyaset zor iş. Siyaset dertlenme işi. Çanakkale’mize, üniversitemize hayırlı olsun. Körfez bölgesinin tek tüp bebek merkezi burası. Niye bu kadar büyük hastane açıyorsunuz sorusuna pandemi sürecinde cevap verildi. Sağlıkçılarımız iyi ki varsınız” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi