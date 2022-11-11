Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül’de başlayan birinci dönem, ara tatil kapsamında 1 haftalık araya girdi.. Okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.
11 Kasım Cuma günü ara tatile giren öğrencilerin tatili 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 18 Kasım Cuma günü son buluyor.
Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacaklar.
9 günlük ara tatile giren öğrencilere Başkan Özacar iyi tatiller diledi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN
ARA TATİL BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül’de başlayan birinci dönem, ara tatil kapsamında 1 haftalık araya girdi.. Okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.