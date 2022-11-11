“MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İLÇEMİZ SÜTLÜCE KÖYÜNDE 300 ADET FİDAN DİKİLDİ

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 81 ilimizde eş zamanlı olarak 11.11.2022 tarihinde saat 11.11’de fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

“Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında ilçemiz Sütlüce Köyünde saat 11.11’de 300 adet fıstık çamı fidanı dikildi.

Fidan dikme etkinliğine Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgenaral Rasim Yaldız, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete, ,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Üngüt, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Bekir Abacı konuşmasında “Gelecek nesiller için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla fidan dikmenin öneminden bahsederek, imkanı olan herkesin dikili bir fidanı olması gerektiğini belirtti.” Haber: Seda LİMAN ZENGİN