“Çök, Kapan, Tutun” Tatbikatı Yapıldı

Cumartesi günü 81 ilde ve Kıbrıs’ta deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. AFAD günlerdir vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderip, konu hakkında bilgi verirken herkes saat 18.57’de deprem tatbikatını uyguladı. Vatandaşlardan ise deprem anındaymışçasına “Çök, kapan, tutun” hareketi yaparak deprem tatbikatını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı”nda, 12 Kasım’da Düzce depreminin yıldönümünde ülkece tatbikat yapılacağını duyurmuştu. Bakan Soylu, “Saat 18.57’de radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek” ifadesini kullandı.

SMS GÖNDERİLDİ

Beklenen gün geldi, gözler saat 18.57’ye çevrildi.

“PANİK OLMASIN DİYE SİREN KULLANILMADI”

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ve herkesin katılabileceği “çök kapan tutun” tatbikatına ilişkin, “Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşacağız.” dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE İLK KEZ UYGULANDI

Sezer, son bir haftada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki öğrenci yurtlarında “deprem anı ve tahliye tatbikatı” yapıldığına işaret ederek, 12 Kasım’da yapılan tatbikatın Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını söyledi. Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57’de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderildi “Hayati Uyarı Bildirimi” ile sesli uyarı yapıldığını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandığını, cuma hutbesinde ise vatandaşların bilgilendirildiğini kaydetti.

“TATBİKAT ANINDA ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETİ YAPILDI”

Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda “çök kapan tutun” hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle ‘ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz’ bunların da analizini yapıldı. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz.”dedi.

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulan anonsta, “AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır.” ifadesi kullanılacak.

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.”duyurusu yapıldı

.Haber: Seda LİMAN ZENGİN