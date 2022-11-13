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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK “3D MAPPİNG” GÖSTERİMİYLE ANILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Anafartalar kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84’üncü yılı dolayısıyla, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde 3D Mapping gösterimi ile anıldı.Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde düzenlenen gösterimde Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı bazı videolar gösterildi ve katıldığı önemli savaşlar anlatıldı.
Haber: Ali GEZER

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