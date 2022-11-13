GELİBOLU TSO’DA BÜLENT ÇETİN VE EKİBİ KAZANDI

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda üyeler yeni dönem başkanını ve yönetimi belirlemek için 12 Kasım Cumartesi günü sandık başına gitti.Üç adayın yarıştığı seçimlerde kazanan Bülent Çetin ve ekibi oldu.

Başkan Çetin’in ekibinde şu isimler yer alıyor: Tuncay Sezer, Ali Rıza Yüzügüler, Şuayip Çelik, Fatih Özen, Osman Arslan, Adnan Yerlikaya, Serdar Doğanarslan, Şehri Tülümen, Fuat Lekesiz, Turhan Cam, Metin Yıldız, Cem Eken.Haber: Ali GEZER